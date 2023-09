Spagna, Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis: "Devo riposare"

ROMA - Se l'Italia dovrà rinunciare a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini anche la Spagna è costretta ad affrontare un forfait pesante in vista alla fase a gironi della Coppa Davis, in programma la prossima settimana (dal 12 al 17 settembre) a Valencia dove non ci sarà Carlos Alcaraz, reduce dal ko contro il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Us Open.