Kyrgios sul gesto di Djokovic agli Us Open: il post è virale sui social

NEW YORK (USA) - Che Nole Djokovic sia un tennista in grado di esaltarsi con il tifo contro era noto e l'ennesima conferma è arrivata agli Us Open, dove il serbo ha affrontato il 20enne statunitense e idolo di casa Ben Shelton, 'arrampicatosi' un po' a sorpresa fino alla semifinale sul cemento dello Slam newyorkese.