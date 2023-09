Coppa Davis, Italia-Cile: orario e dove vederla in tv e streaming

Dopo la batosta contro il Canada l 'Italia scenderà in campo in Coppa Davis in una gara che è già da dentro o fuori. Gli auzzurri di Volandri hanno un solo imperativo: vincere per mantenere la speranza di approdare alle F inal Eight di Malaga . Gli azzurri saranno impegnati contro il Cile e, dopo l'esordio amaro, capitan Volandri potrebbe puntare su Matteo Arnaldi che dovrebbe quindi scendere in campo al posto di Musetti contro Cristian Garin con Lorenzo Sonego che invece sfiderà Nicolas Jarry . Nel doppio la coppia italiana, non ancora definita, se la vedrà con Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera.

Italia-Cile di Coppa Davis: dove e quando si gioca

La sfida tra Italia e Cile andrà in scena alle ore 15.00 e si giocherà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Come di consueto scenderanno in campo prima i due singolari e poi il doppio.

Italia-Cile di Coppa Davis: programma e tv

La sfida tra Italia e Cile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45, poi su Rai Sport HD in caso di prolungamento del match oltre alle 19:45. La gara si potrà anche seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:25 e poi su Sky Sport Tennis (203). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now.