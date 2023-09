Tennis bufera, Djokovic attaccato dal papà di Shelton: Kyrgios reagisce

Non si placa la bufera attorno a Djokovic che ha vinto gli Us Open travolgendo lungo il percorso anche Ben Shelton, l'avversario della semifinale. A fine gara Nole ha imitato l'esultanza del collega facendo finta di rispondere al telefono e buttando giù con forza la cornetta. Il papà di Shelton è tornato sul quel gesto: “Novak voleva prendere in giro Ben alla fine della partita, non l'ha fatto solo per copiarlo, ma per prendersi gioco di Ben - ha detto in un'intervista a GQ Magazine -. Ed è un peccato che ciò provenga da un così grande campione“.