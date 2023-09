Crisi Murray: scoppia a piangere dopo la partita di Coppa Davis

Lacrime sincere e commozione. Andy Murray vince in Coppa Davis con la sua Gran Bretagna e poi non trattiene il pianto per la scomparsa della nonna paterna Ellen , la mamma del suo papà Willie. Il tennista ha fatto un discorso emoziante davanti ad un pubblico che l’ha applaudito. Il video, con tanto di dedicata per la scomparsa della nonna, ha fatto il boom di visualizzazioni sui social.

Murray in lacrime in Coppa Davis

"È una giornata difficile per me. In realtà è il funerale di mia nonna. Mi dispiace per la mia famiglia di non poter essere lì. Nonna, questa vittoria è per te", ha dichiarato Murray nell'intervista in campo dopo la gara. Lo scozzese ha dimostrato di tenere alla sua famiglia ma anche alla convocazione da parte della sua nazionale. Ha giocato lo stesso e ha vinto nonostante il profondo dolore per la scomparsa della nonna Ellen.