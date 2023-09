Volandri e la chiamata di Sinner durante la Davis: arriva la svolta inaspettata

L'Italia del tennis alla fine è riuscita nell'impresa di centrare le Finals di Malaga. Nonostante la doppia assenza di Sinner e Berrettini, nonostante l'esclusione di Fognini per scelta tecnica. L'avventura in Coppa Davis deli azzurri, dunque, continua. Adesso l'appuntamento è in Spagna e la squadra capitanata da Volandri cambierà. L'ha confermato lui stesso dopo il pass ottenuto anche con un pizzico di fortuna.