Diretta Coppa Davis, Italia-Svezia: inizia Arnaldi contro Borg LIVE

L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A di Coppa Davis , sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla squadra di Volandri basterà vincere una delle tre partite per accedere alle Finals di Malaga . Segui la sfida in diretta.

15:34

Reazione Arnaldi, ora 2-3

Game veloce per l'azzurro, che tiene il servizio concedendo un solo punto per doppio fallo. Rimane il break di vantaggio di Borg, che Arnaldi è chiamato a rimontare.

15:32

Arnaldi non trova il break, 1-3

Tiene il servizio Borg, che conferma il break e si porta avanti. Arnaldi arriva fino al 40-40, dove poi perde il game.

15:26

Break di Borg, 1-2

Arriva il primo break della partita, con lo svedese aiutato anche dalla fortuna con l'ultimo rovescio che viene deviato dal nastro. Ora Arnaldi è chiamato a rimontare.

15:23

Risponde Borg, ora 1-1

Lo svedese tiene la battuta a zero e ristabilisce subito la parità.

15:20

Subito Arnaldi, è 1-0

Buon inizio dell'azzurro che tiene la battuta concedendo un solo punto.

15:16

Arnaldi-Borg, si parte!

Inizia il primo singolare della sfida tra Italia e Svezia: Arnaldi sfida Borg in un match inedito, senza precedenti.

15:07

Italia in campo, applausi del pubblico

Arriva la squadra azzurra in campo, accolta da cori e applausi. Ora è il momento degli inni nazionali e poi inizierà il primo singolare.

15:03

Italia-Svezia, pochi minuti all'inizio

Manca poco all'inizio della sfida tra Italia e Svezia, con l'Unipol Arena che accoglie l'arrivo degli azzurri con applausi e cori.

14:52

Italia-Svezia, Arnaldi può essere subito decisivo

Matteo Arnaldi sfida Leo Borg in un singolare che può essere subito decisivo: in caso di vittoria l'Italia sarebbe già qualificata per le Finals di Malaga e potrebbe prendersi il lusso di perdere 1-2.

14:42

Riscatto Italia, Volandri: "Sono orgoglioso"

Le parole del capitano azzurro dopo la vittoria sul Cile: "Sono orgoglioso, non ci siamo mai arresi".

14:35

Italia-Svezia, ecco la prima sfida

Ad aprire le danze nel match tra Italia e Svezia sarà il singolare tra Matteo Arnaldi e Leo Borg, il figlio di Bjorn attualmente numero 334 del mondo.

14:33

Wawrinka, accusa shock sulla Coppa Davis

Il tennista svizzero attacca duramente il nuovo format della competizione a squadre di tennis, accusando direttamente la federazione internazionale che organizza il torneo.

14:27

Coppa Davis, assist dal Canada per l'Italia

Gli azzurri "ringraziano" il Canada, che battendo il Cile ha regalato all'Italia una grande opportunità.

14:23

Coppa Davis, Italia-Svezia: orario e dove vederla

Ecco come seguire, in diretta o in streaming, la sfida tra Italia e Svezia valida per l'ultima giornata del Girone A.

14:20

Coppa Davis, partita decisiva per l'Italia

Ultima partita del Girone A, che vede l'Italia sfidare la Svezia: dopo il trionfo contro il Cile, agli azzurri basterà vincere una delle tre partite per staccare il pass per le Finals di Malaga.