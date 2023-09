Da Sinner a Fognini, la risposta di Volandri su chi andrà alle finali di Davis

L'Italia sfiderà l'Olanda nei quarti di finale validi per la fase finale della Coppa Davis , in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. È questo il risultato del sorteggio delle Finals, che vede gli azzurri nella stessa parte del tabellone della Serbia . Il capitano Filippo Volandri ha commentato così il sorteggio ai microfoni di Sky Sport : "Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest'anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall'Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quella viste nei giorni di Davis".

Volandri: "Daremo il massimo come sempre"

"Per quel che ci riguarda - prosegue il capitano azzurro -, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto. Siamo stati in grado sul campo di ribaltare le prospettive. Ora arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un'ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l'obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo".

Volandri, le parole su Sinner

Poi sulla possibile squadra che porterà a Malaga: "Vorrei avere tutti a disposizione. Va sottolineata la disponibilità di ognuno". Infine sul possibile incrocio contro la Serbia: "È una squadra fortissima con Djokovic, come noi con la presenza di Sinner".