"Mai visto un finale così": la partita di tennis termina in un modo inaspettato

ZHUHAI (Cina) - Il tennis continua a regalare spettacolo. Anche fuori dal campo, anche quando le partite arrivano all’epilogo. Singolare siparietto all'ATP 250 di Zhuhai, dove lo statunitense Mackenzie McDonald ha sconfitto in tre set l’idolo di casa Juncheng Shang. Il tennista cinese ha cercato in ogni modo di battersi al meglio, ma alla fine è stato costretto a cedere. Il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3 ha premiato l’americano McDonald che si è qualificato per gli ottavi di finale contro il belga Kimmer Coppejans.