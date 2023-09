Diretta Musetti-Safiullin: segui la semifinale Atp Chengdu live

CHENGDU (CINA) - Dopo l’ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l’Atp 250 di Chengdu. L’italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin. Chi vince questa sfida vola in finale e se la vedrà contro il vincente dell’altra semifinale, cioè uno tra Zverev e Dimitrov. Segui la sfida in diretta…