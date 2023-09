Sinner insieme ad Alcaraz: la scelta prima dell'esordio a Pechino

PECHINO (Cina) - Il torneo ATP 500 di Pechino è pronto a prendere il via, e questa competizione in terra cinese vedrà la partecipazione di otto giocatori classificati nella top ten del mondo. Tuttavia, due big mancheranno all'appello: Novak Djokovic e Taylor Fritz . Il campione serbo ha scelto di concedersi una meritata pausa dopo la sua straordinaria vittoria nel 24° torneo del Grande Slam agli US Open. È possibile che Nole faccia il suo ritorno direttamente al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La posizione di testa nel seeding spetta ora a Carlos Alcaraz. Il giovane talento spagnolo ha spiegato che ha ascoltato il suo corpo alla fine della sua eccezionale corsa agli US Open, decidendo di saltare la fase a gironi della Coppa Davis . Anche Jannik Sinner ha fatto la stessa scelta , rinunciando per concentrarsi sul torneo di Pechino e avvicinarsi all'obiettivo delle ATP Finals.

Sinner e Alcaraz, allenamento insieme

Il giovane altoatesino è stato oggetto di alcune critiche per questa decisione, ma ora è determinato a dimostrare il suo valore a Pechino e ripartire con successo. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si alleneranno insieme sul Diamond Court alle 16:00 locali (10:00 italiane) prima del loro esordio ufficiale. Questa non è la prima volta che i due talenti condividono il campo prima di un torneo importante. Il Diamond Court ospiterà anche Daniil Medvedev e Holger Rune. Il russo Medvedev ha recentemente raggiunto la finale degli US Open ed è determinato a chiudere la stagione con successo. Il suo allenatore, Gilles Cervara, ha dichiarato che la finale degli US Open ha aumentato la loro fame di successo e li ha motivati ulteriormente in vista delle competizioni rimanenti. Per quanto riguarda Holger Rune, il giovane danese sta affrontando dei problemi alla schiena che hanno condizionato la sua stagione nel 2023. Rune si è allenato regolarmente la scorsa settimana e spera di poter competere a Pechino senza provare eccessivo dolore.