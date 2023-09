Diretta Musetti-Khachanov: segui l'Atp Pechino LIVE. Sinner vince e va avanti

Giornata che si tinge di azzurro a Pechino dove si stanno svolgendo i China Open , ATP 500 sul duro al Beijing Olympic Green Tennis Centre. Ad aprire il programma della mattinata Jannik Sinner che alle 6.30 è sceso in campo contro Daniel Evans in una gara sofferta me in cui alla fine ha avuto la meglio imponendosi per 4-6, 7-6, 3-6 . A seguire sarà la volta di Musetti che invece se la vedrà con Khachanov . Segui la gara live...

Scivola l'azzurro nel tentativo di rispondere a Evans. Escoriazione al ginocchio destro per il tennista altoatesino che ora ha bisogno di una medicazione.

Sinner dopo un game infinito, conquista il punto e ora servirà per il match.

In una gara ricca di colpi di scena alla fine Sinner chiude il terzo set imponendosi per 3-6.

Al secondo turno il tennista azzurro si socntrerà con il vincente del match tra Juncheng Shang e Yoshito Nishioka, che scenderanno in campo più tardi nella giornata di oggi.

Dopo la fine della sfida tra Rublev e Norrie, il secondo azzurro di giornata farà il suo esordio ai China Open in una sfida tutt'altro che facile contro Karen Khachanov , numero 14 nel ranking ATP che proprio tre giorni fa ha ottenuto il successo nell'ATP 250 di Zhuhai.

Non ci sono precedenti tra Khachanov e Musetti : sul cemento di Pechino ci sarà dunque una sfida inedita .

Vittoria sofferta per l'altoatesino, che dopo una caduta in campo ha scosso la testa facendo preoccupare i tifosi sulle sue condizioni .

Debutto al China Open per Lorenzo Musetti , che di recente è arrivato fino alle semifinali dell'Atp di Chengdu , sconfitto dal russo Safiullin.

Il russo è avanti nell'ultimo set per 4-2 : si prepara Musetti , che potrebbe entrare in campo tra poco.

Subito un avversario difficile per Lorenzo Musetti , che tra pochi minuti sfiderà il russo Khachanov , numero 14 del ranking e reduce dal trionfo nell'ATP 250 di Chengdu.

Riscaldamento concluso per i due sfidanti: inizia la sfida al primo turno del China Open .

09:18

Evans-Sinner 3-4

Game di importanza capitale questo per Sinner che ora si riporta in avanti in questo terzo e decisivo set.

09:14

Evans-Sinner 3-3

Rimonta completata da parte di Evans con Sinner che ora sembra vivere un altro momento di difficoltà.

09:08

Evans-Sinner 2-3

Altro colpo di coda del britannico, contro break per lui.

09:00

Evans-Sinner 1-3

Primo game conquistato anche dal britannico che non molla il match

08:56

Evans-Sinner 0-3

Sinner con uno smash pazzesco fa espoldere la palla e subito dopo mette il punto che gli permette di conquistare il game.

08:49

Evans-Sinner 0-2

Una volee perfetta di Sinner che da forti segnali di reazione.

08:45

Evans-Sinner 0-1

Nonostante le difficoltà fisiche il tennista altoatesino riesce a conquistare il primo game del terzo set.

08:43

Sinner in difficoltà

Qualche problemino fisico per Sinner che già in due occasioni è stato costretto a fermarsi per fare un po' di stretching.

08:37

Evans si aggiudica il secondo set!

Evans mette il punto esclamativo nei tie-break imponendosi per 7-2. Sinner, che sembrava a un passo dalla vittoria del match, ora in difficoltà.

08:30

Evans-Sinner 6-6

L'azzurro tiene il servizio a zero e quindi sarà il tie-break a decidere le sorti del secondo set.

08:26

Evans-Sinner 6-5

Sorpasso del britannico con Sinner che ha perso gli ultimi dodici punti giocati. Momento di black-out per l'azzurro.

08:23

Evans-Sinner 5-5

Primo break subito in questa partita da Sinner che viene travolto in questo game dal britannico complicandosi la vita a un passo dal traguardo.

08:19

Evans-Sinner 4-5

Game ben condotto dal britannico che resta in scia dell'azzurro che ora andrà al servizio.

08:15

Evans-Sinner 3-5

Game molto veloce con l'azzurro che tiene la battuta e si riporta sul doppio vantaggio.

08:10

Evans-Sinner 3-4

Scambio prolungato in questo game conquistato da Evans con Sinner che mantiene un break di vantaggio.

08:05

Evans-Sinner 2-4

Evans viene letteralmente travolto dallo smash dell'azzurro che si porta ora sul doppio vantaggio nel secondo set.

08:00

Evans-Sinner 2-3

Game per il britannico che approfitta dell'errore di Sinner nel finale con il rovescio che finisce in corridoio.

07:58

Evans-Sinner 1-3

Grandissima autorevolezza da parte dell'azzurro che consolida il break di vantaggio conquistando il game più lungo della gara.

07:48

Evans-Sinner 1-2

Dritto vincente di Sinner che con il compasso sulla riga si prende la possibilità di chiudere il game e lo fa in modo egregio conquistando il primo break del secondo set.

07:42

Evans-Sinner 1-1

Immediata la reazione dell'azzurro che tiene il servizio a zero.

07:38

Evans-Sinner 1-0

Primo game per il britannico in questo inizio di secondo set che tiene il servizio.

07:33

Sinner vince il primo set!

L'azzurro conquista il primo set imponendosi per 6-4 su Evans. Sinner conquista il game chiudendo con un dritto perfetto. Poco più di 50 minuti di gioco e vantaggio del tennista altoatesino.

07:27

Evans-Sinner 4-5

Non riesce l'azzurro a chiudere il primo set in questo game che si aggiudica il britannico al servizio.

07:23

Evans-Sinner 3-5

Fantastico game di Sinner! Ora l'azzurro servirà per il set.

07:20

Evans-Sinner 3-4

Game per l'inglese che approfitta dell'ore di Sinner con il dritto.

07:13

Sinner parte forte contro Evans!

Il tennista altoatesino ha iniziato al meglio la sfida contro l'inglese in una gara che si gioca punto su punto. L'azzurro ha dovuto rincorrere per i primi due punti ma è riuscito a pareggiare sempre i conti e a portarsi sul doppio vantaggio per 2-4 nel primo set.

