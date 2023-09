Spavento Sinner a Pechino, scivola in campo e scuote la testa: il gesto che preoccupa i tifosi

PECHINO (CINA) - Successo sofferto per Jannik Sinner nel primo turno del China Open , che si sta svolgendo sul duro di Pechino al Beijing Olympic Green Tennis Centre. Nonostante la vittoria per 2-1 contro Evans (6-4, 6-7, 6-3), l'altoatesino non riesce a sorridere completamente. A rovinare la sua prestazione sono stati, infatti, alcuni problemi fisici .

Sinner cade e scuote la testa: i dettagli

Sinner, che è tornato a giocare dopo un mese d'assenza, è stato costretto a fermarsi più volte per fare stretching e per farsi aiutare a bordo campo. L'altoatesino è apparso non al meglio fisicamente, e a testimoniarlo c'è anche la brutta caduta nel finale del terzo set. Nel tentativo di rispondere a Evans, Sinner è scivolato a terra. Solo una escoriazione al ginocchio destro per l'azzurro, che dopo essersi rialzato ha però scosso la testa facendo preoccupare i tifosi sulle sue condizioni.