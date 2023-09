Atp Pechino, debutto ok per Alcaraz: sarà l'avversario di Musetti

PECHINO (CINA) - Esordio ok per Carlos Alcaraz nel 'China Open', Atp 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Lo spagnolo, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha liquidato in due set (6-4, 6-3) il tedesco Yannick Hanfmann, numero 53 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni.