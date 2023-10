Sinner vomita in un bidone: cosa è successo agli Atp di Pechino

Sinner-Dimitrov: il match dell'Atp di Pechino

Sinner si sente male e vomita

Jannik si è sentito male, si è seduto e ha vomitato in un bidone, per poi tornare in campo. Un momento di grande difficoltà che però non ha impedito a Sinner di continuare il match, poi vinto. Sono diversi giorni che Sinner manifesta sintomi influenzali, potrebbe trattarsi di un virus che l'altoatesino spera di superare prima della semifinale contro Alcaraz, in programma domani (martedì 3 ottobre).