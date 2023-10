Pietrangeli celebra Sinner ma lancia una stoccata: "Riparliamone quando..."

"Jannik non va solo guardato, ma sentito. Tira delle botte più forti degli altri e questo è il tennis di oggi, è come se nel pugilato ci fossero solo pesi massimi". Nicola Pietrangeli, ex tennista, celebra l'incredibile risultato ottenuto da Sinner, uscito vincitore dal confronto con Alcaraz e capace di raggiungere la finale dell'Atp di Pechino, un traguardo che gli permette di entrare nella storia del tennis: ha eguagliato il best ranking fatto registrare da Panatta 1976, diventando n.4 del mondo.