Diretta Sinner-Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1): segui la semifinale dell'Atp Pechino LIVE

PECHINO (CINA) - Impresa titanica di Sinner : l'altoatesino batte Carlos Alcaraz in due set (7-6 (4), 6-1) e conquista la finalissima del China Open , Atp 500 sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . Prestazione da incorniciare per il 22enne azzurro che si giocherà la conquista del titolo, in finale, contro il russo Daniil Medvedev e, da mercoledì , sarà il 4° giocatore al mondo . Segui la diretta della partita.

17:35

17:25

Sinner, i precedenti con Medvedev

L'altoatesino si giocherà il titolo Atp 500 a Pechino contro lo spauracchio russo: sei vittorie su sei incontri disputati per il moscovita contro l'azzurro. L'ultimo precedente risale alla finale del Masters 1000 di Miami disputata lo scorso aprile: 7-5, 6-3 il punteggio per Medvedev.

17:20

17:02

Sinner, sei nella storia

La vittoria contro Carlos Alcaraz vale doppio per il tennista azzurro: da lunedì infatti, il 22enne altoatesino sarà il n°4 del mondo, eguagliando il miglior risultato di un azzurro nell'era Open, Adriano Panatta, quarto giocatore italiano del ranking nel 1976.

16:55

Sinner, che impresa: Alcaraz ko, è finale!

Prestazione magistrale dell'altoatesino che batte in due set (7-6 (4), 6-1) il fuoriclasse spagnolo e vola all'ultimo atto del China Open: si giocherà il titolo nella finalissima contro il russo Daniil Medvedev.

16:51

Sinner da impazzire, finale a un passo: 5-1

Turno tenuto a zero dall'azzurro che sta giocando una partita mostruosa: finale con Medvedev vicinissima.

16:49

Sinner show a Pechino: 4-1!

Altro break per l'altoatesino che va sotto 40-15 ma con un rovescio da applausi porta Alcaraz ai vantaggi: quinto game vinto e ora i break per Jannik sono due.

16:43

Incredibile Sinner: 3-1!

L'azzurro va sotto 40-0 poi è strepitoso ad annullare tre palle break di Alcaraz, vincendo così il game ai vantaggi. Strepitoso il 22enne altoatesino.

16:36

Alcaraz si scuote: 1-2

Turno tenuto a zero dallo spagnolo che, di rabbia, chiude il game con un ace.

16:34

Sinner vince un interminabile secondo game: 2-0

Gioco sofferto per l'azzurro che, ai vantaggi, vola sul doppio vantaggio salvando due palle break contro un Alcaraz molto nervoso.

16:21

Sinner incontenibile anche nel secondo set: 1-0

Alcaraz va sotto 0-30, accorcia con due giocate d'alta scuola ma al terzo tentativo Sinner fa suo il primo game del secondo parziale e conquista subito il break.

16:14

Sinner vince il primo set!

L'azzurro fa suo il primo combattutissimo set contro Alcaraz: 7-6 (4) il punteggio dopo un'ora e 11' di battaglia. Il 22enne altoatesino sta disputando un match semplicemente spaziale!

16:10

Sinner c'è: 4-2 al tie-break

Si gira sul 4-2 con un mini break in favore dell'azzurro. Alcaraz che sembra accusare un po' di stanchezza.

16:07

Sinner c'è: 2-0 e minibreak

Lo spagnolo sbaglia il dritto e Sinner vola sul 2-0.

16:05

Alcaraz pareggia i conti: 6-6, si va al tie-break

Lo spagnolo sale 30-0 ma l'azzurro pareggia i conti. Poi una volèe e un ace portano il match al tie-break dopo un'ora e 5' di autentico spettacolo.

16:00

Sinner tiene il servizio: 6-5

L'azzurro vola 40-15 dopo un errore di rovescio e, complice un'ingenuità di Alcaraz, si regala quantomeno il tie-break. Che partita dell'altoatesino!

15:55

Alcaraz non si arrende: 5-5

Lo spagnolo gioca un game solido, chiuso con una prima vincente.

15:51

Sinner, showtime a Pechino: 5-4!

Quattro smash per l'altoatesino che intravede il primo set: ora Alcaraz serve per allungare il primo parziale.

15:46

Alcaraz risponde presente: 4-4

Il fuoriclasse murciano sale 40-0, Sinner guadagna un 15 ma è l'unico punto del game.

15:41

Sinner, rimonta col brivido: 4-3!

L'azzurro vola sul 40-0 ma Alcaraz riesce a pareggiare i conti. Ai vantaggi l'azzurro mette la freccia e si porta in vantaggio per la prima volta nel match.

15:35

Sinner da impazzire: 3-3!

Game perfetto dell'azzurro che legge alla perfezione il servizio di Alcaraz: controbreak a zero!

15:31

Alcaraz si riporta in vantaggio: 3-2

Game da applausi, con scambi di altissimo livello che esaltano il pubblico di Pechino. Sul 30 pari, Sinner regala una palla break e manda in rete un dritto regalando allo spagnolo il nuovo vantaggio nel primo parziale.

15:25

Sinner, ecco il controbreak: 2-2

Alcaraz va sotto 15-30 poi l'altoatesino si guadagna due palle del controbreak: la seconda va a segno e l'azzurro riequilibra così le sorti del match.

15:19

Sinner c'è: 1-2

Si sblocca l'altoatesino che, ai vantaggi, salva due palle break e dimezza lo svantaggio contro Alcaraz.

15:12

Alcaraz show: break confermato e 2-0

Sinner va 15-0 poi lo spagnolo sale in cattedra mettendo a segno quattro punti di fila.

15:06

Alcaraz parte con il piede giusto: break e 1-0

Lo spagnolo concretizza la prima palla break del game con un potente dritto.

15:00

Sinner-Alcaraz: si parte!

Si alza il sipario sul primo set con l'altoatesino che va al servizio.

14:55

Sinner e Alcaraz in campo

I due tennisti fanno il loro ingresso sul cemento del Diamond Court, accolti dagli applausi del pubblico.

14:52

Sinner-Alcaraz, ci siamo

I due giocatori sono nel tunnel del Diamond Court, pronti a fare il loro ingresso in campo.

14:30

Atp Pechino, Medvedev è il primo finalista

Il russo stacca il pass per l'ultimo atto del China Open: il n3. al mondo e secondo favorito del seeding, supera in due set (6-4, 6-3) il tedesco Alexander Zverev, n.10 Atp, in un'ora e 26' di gioco. Il 27enne moscovita attende ora Alcaraz o Sinner in finale.

14:25

Sinner-Alcaraz, slitta ancora l'orario di inizio

La supersfida tra l'azzurro e lo spagnolo non inizierà prima delle 14:45 italiane, complice il confronto tra Medvedev e Zverev giunto alle sue battute finali.

14:05

Sinner, la vittoria con Alcaraz vale doppio: ecco perché

In caso di successo odierno contro Alcaraz, l'altoatesino salirebbe alla posizione n.4 del ranking mondiale, eguagliando la miglior posizione in classifica di tutti i tempi di un italiano nel tennis: Adriano Panatta nel maschile il 24 agosto 1976 e Francesca Schiavone, nel femminile, il 31 gennaio 2011.

13:47

Medvedev vince il primo set contro Zverev

Nell'altra semifinale dell'Atp Pechino, il russo si è aggiudicato il primo parziale contro il tedesco: 6-4 il punteggio dopo 44' di partita.

13:45

Come sta Sinner dopo la sfida con Dimitrov

Sul'atteso match di semifinale al China Open contro Alcaraz potrebbero risultare decisive le condizioni fisiche del 22enne altoatesino, debilitato da una sindrome influenzale: "E' stata una serata molto difficile - racconta Sinner - a un certo punto mi son sentito male, non so se forse era qualcosa che ho mangiato. Ma questo è lo sport, posso essere contento, il livello era molto alto e spero di recuperare per domani (oggi 3 ottobre, ndr) perché sarà fondamentale se voglio giocare una partita alla pari".

13:30

13:20

Sinner-Alcaraz, l'orario di inizio del match

La supersfida tra l'altoatesino e lo spagnolo, valida per la semifinale del China Open 2023, andrà in scena sul cemento outdoor del Diamond Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino non prima delle 20:30 locali, le 14:30 italiane.

13:10

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Al China Open andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo: quell sul cemento di Pechino sarà l'ottavo confronto di sempre, il settimo nel circuito dove il bilancio in perfetta parità con tre vittorie per parte.

12:45

12:40

