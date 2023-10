Sinner, quanti soldi ha guadagnato dopo a vittoria a Pechino

ROMA - Show di Jannik Sinner a Pechino, dove non si è accontentato di battere Carlos Alcaraz in semifinale (raggiungendo il quarto posto nel ranking Atp ed eguagliando così Adriano Panatta) e ha vinto il titolo sconfiggendo in due set anche Daniil Medvedev in finale. E oltre ad aver conquistato punti preziosi nella Race verso le Finals di Torino, ha guadagnato anche una somma consistente.