Diretta Sinner-Medvedev 1-0 (7-6): segui la finale dell'Atp Pechino LIVE

PECHINO (CINA) - Jannik Sinner contro Daniil Medvedev , per la finalissima del torneo Atp 500 che si sta disputando sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . Segui la cronaca della sfida.

15:26

Sinner da impazzire: 3-3

Quarto turno consecutivo chiuso a zero, con Sinner che fa suo il game con un ace vincente!

15:22

Medvedev, che grinta: 3-2

Ennesimo turno di servizio tenuto a zero nel secondo set, stavolta da parte del russo che chiude il game con dritto lungolinea e ritrova il vantaggio.

15:20

Sinner show: 2-2

Altro turno di servizio tenuto a zero dall'azzurro che ristabilisce subito l'equilibrio.

15:17

Medvedev avanti: 2-1

Sinner vola sul 30-15 poi, complice un errore del russo, trova due palle break entrambe cancellate. Medvedev commette doppio fallo ma Sinner non ne approfitta: il moscovita vince così il game ai vantaggi.

15:10

Sinner, che risposta: 1-1

Servizio tenuto a zero anche per l'azzurro con tanto di smash: che partita a Pechino!

15:06

Medvedev, partenza rabbiosa nel secondo set: 1-0

Il russo tiene il servizio a zero e passa in vantaggio in questo secondo parziale di gara.

15:00

Sinner vince il primo set!

L'azzurro vince 7-6 (2) il primo set della finale dell'Atp Pechino contro Medvedev dopo un'ora e 3' di partita.

14:59

Sinner a un passo dal primo set: 6-1

Cinque set point per l'azzurro che sta disputando una grande finale!

14:56

Sinner da impazzire: 5-0 nel tiebreak

Secondo minibreak di vantaggio per l'azzurro che gioca sul velluto.

14:53

Medvedev trova il 6-6: si va al tiebreak

Il russo si ferma a 31 prime consecutive ma raggiunge rapidamente il 40-0. Sinner segna il 15 ma sarà il tiebreak a decidere il primo set della finale dell'Atp Pechino.

14:49

Sinner show: 6-5

L'azzurro tiene il servizio a zero e si assicura quantomeno il tie-break. Ora Medvedev servirà per restare nel set.

14:48

Medvedev risponde presente: 5-5

Due errori, sul 30 pari, condannano Sinner. Continua a impressionare il russo con il numero di prime: ora sono 28 consecutive!

14:41

Sinner 'intravede' il primo set: 5-4

L'azzurro va subito sotto ma con una reazione da campione sale sul 40-15. La pressione ora è tutta per Medvedev che ora serve per restare nel primo parziale.

14:37

Medvedev pareggia i conti: 4-4

Sinner sale 30-0, procurandosi due palle break, salvate però dal russo che - con due ace - ritrova la parità.

14:31

Sinner tiene il servizio: 4-3

L'azzurro va sotto poi sale 40-15. Medvedev tenta di ricucire lo strappo ma l'altoatesino è concentratissimo e chiude il game con un dritto lungolinea.

14:26

Medvedev impressionante: 3-3

Il russo ha il 93% di prime segnate finora, 15 su 16: Sinner non riesce ad andare oltre il 15 nel sesto game.

14:22

Sinner ritrova il vantaggio: 3-2

In un game trascinato ai vantaggi da Medvedev, l'azzurro salva una palla break e mette la freccia.

14:13

Sinner chiama, Medvedev risponde: 2-2

Il russo tiene il turno a 15, chiudendo il game con il dritto vincente. Livello elevatissimo in questi primi quattro giochi della finalissima dell'Atp Pechino.

14:09

Sinner c'è: 2-1

Inizio aggressivo dell'azzurro che tiene il turno a 15.

14:05

Medvedev pareggia i conti: 1-1

Tiene il servizio il russo che apre il game con un doppio fallo ma sistema tutto con tre punti di fila.

14:02

Sinner, che inizio: 1-0 contro Medvedev

Ottimo avvio per l'azzurro che sale 40-0: il russo sale a 30 ma poi sbaglia un rovescio. Primo game della finale che si colora d'azzurro.

13:57

Sinner-Medvedev, si parte!

Inizia la finalissima dell'Atp Pechino: l'azzurro serve per primo.

13:53

Sinner e Medvedev in campo

I due giocatori entrano sul campo del Diamond Court: il russo ha vinto il sorteggio, scegliendo di rispondere. Ora il riscaldamento e poi si alzerà il sipario sulla finalissima dell'Atp Pechino 2023.

13:50

Chiusa la cerimonia di premiazione del doppio maschile

È terminata da pochi minuti la premiazione del doppio maschile. Sinner e Medvedev entrano in campo. Che entusiasmo sulle tribune del Diamond Court!

13:45

Torna il Master 1000 di Shanghai, Sinner protagonista

Parte oggi, dopo 4 anni di assenza, il Masters 1000 di Shanghai. L'altoatesino farà il suo esordio al secondo turno contro il vincente della sfida tra il colombiano Galan e lo statunitense Giron.

13:35

Sinner-Medvedev, ancora qualche minuto di attesa

Sul cemento del Diamond Court è infatti in corso la premiazione del torneo di doppio maschile. A seguire, l'azzurro e il russo faranno il loro ingresso in campo per la finalissima del singolare maschile.

13:32

Sinner-Medvedev, i precedenti

Quello sul Diamond Court di Pechino sarà il settimo confronto a livello Atp tra l'azzurro e il russo. Medvedev ha vinto tutte le sei precedenti sfide: il moscovita è la bestia nera dell 22enne altoatesino.

13:30

Termina la sfida del doppio sul Diamond Court

Si è concluso da pochi istanti la finale del doppio tra Koolhof e Skupski contro Dodig e Krajicek che si aggiudicano il titolo. Sinner-Medvedev, ci siamo!

13:15

Sinner-Medvedev, cresce l'attesa

La finalissima dell'Atp Pechino tra l'azzurro e il russo andrà in scena sul cemento del Diamond Court non prima delle 13:30, ora italiana.

12:30

Sinner, l'elogio di Panatta

12:28

Sinner, ecco quanto guadagnerebbe in caso di vittoria

12:25

Sinner contro Medvedev, come vederla in tv

Olympic Green Tennis Centre - Pechino