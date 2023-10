Medvedev e il "furto" a Sinner dopo il ko a Pechino: cos'ha fatto durante la premiazione

Jannik Sinner nella storia. Il neo numero 4 al mondo ha battuto in due set Daniil Medvedev (per la prima volta in carriera) e ha conquistato così il nono titolo in carriera. "Grazie per avermi fatto vincere almeno un match", ha scherzato l'altoatesino strappando un sorriso al collega. Anche il tennista russo ha voluto stupire a modo suo con un piccolo "furto" in piena regola, dando vita a un surreale quanto simpatico siparietto andato in scena al termine della premiazione del torneo Atp di Pechino.