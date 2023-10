Lacrime Sinner dopo la vittoria su Medvedev: sul palco non si trattiene più

PECHINO (CINA) - Due giorni pazzeschi quelli vissuti da Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino , dove ha prima sconfitto Carlos Alcaraz in semifinale e poi Daniil Medvedev in finale conquistando così il titolo , punti preziosi nella Race verso le Finals di Torino, una somma consistente in premi e festeggiando così al meglio la quarta posizione nel ranking Atp virtualmente conquistata ( eguagliato Adriano Panatta ) .

Le lacrime di Sinner dopo il trionfo a Pechino

Gioia, un pizzico di rivalsa nei confronti dei critici e la soddisfazione per aver visto i frutti del duro lavoro svolto in tutti questi anni. Un mix di sensazioni ed emozioni che hanno impedito anche a un tipo freddo come lui di trattenere le lacrime al momento della premiazione. Commozione ma anche sportività e senso dell'umorismo per il 22enne altoatesino che scherzando poi con il russo, dopo averlo fatto emozionare, ha fatto così anche divertire il pubblico cinese.