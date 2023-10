Sinner e la battuta a Medvedev dopo la vittoria a Pechino: "Grazie per..."

Sinner scherza con Medvedev dopo il trionfo a Pechino

"Grazie per avermi fatto vincere almeno un match", ha detto Sinner strappando un sorriso al Medvedev. "Abbiamo avuto tante battaglie in passato - ha poi aggiunto l'azzurro -, soprattutto quest'anno: grazie per avermi reso un giocatorie migliore, anche in allenamento". Poi altri ringraziamenti: "Ho lavorato molto atleticamente, è molto bello condividere questo momento con il team - ha detto Jannik -. È un titolo che significa molto per me, spero di poter ottenere altri grandi risultati in questa stagione". Sinner infine ha omaggiato anche il pubblico di Pechino: "Per me era la prima volta in Cina e non mi aspettavo così tante persone, anche sui campi di allenamento. Mi avete fatto sentire a casa, siete fantastici".