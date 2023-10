Rimonta Sinner, la frase del coach Vagnozzi che ha cambiato il match

Sinner ha ottenuto la vittoria 51 in stagione contro l'argentino Baez in rimonta a Shanghai dimostrando di essere in un periodo d'oro. Jannik però non è partito bene: nel primo set ha faticato molto, sembrava stanco fisicamente. Se n'è accorto anche il suo coach Simone Vagnozzi, che sul punteggio di 4-1 per l'argentino lo ha incitato con una frase che sicuramente ha dato la scossa all'altoatesino. "Devi rischiare di più!", gli ha detto.

Sinner, dopo la frase la scossa

La frase ha avuto effetto anche se non immediatamente. Sinner infatti non è riuscito a recuperare nel primo set, perso 6-3. Ma da quel momento in poi è stato un crescendo continuo. Dopo essersi preso il secondo set 6-3, stesso punteggio con cui aveva ceduto nel primo, nel terzo set si è visto il vero Sinner, che come gli ha chiesto Vagnozzi ha rischiato e spinto di più. Il tennista italiano si è preso due break di vantaggio e ha chiuso il terzo set 6-2 senza lasciare scampo a Baez, che alla fine si è dovuto inchinare. Agli ottavi nel Masters 1000 di Shanghai, Sinner sfiderà lo statunitense Ben Shelton, numero 19 nel tabellone.