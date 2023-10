Diretta Sinner-Baez 0-0: segui LIVE la partita dell'Atp di Shanghai

SHANGHAI (CINA) - Dopo il trionfo di Pechino continua la 'campagna cinese' di Jannik Sinner, di nuovo in campo nel Masters 1000 di Shanghai . Vittorioso al debutto sullo statunitense Giron , l'altoatesino numero 4 al mondo sfida oggi (domenica 8 ottobre) l'argentino Sebastian Baez (n. 29 Atp) nel terzo turno. Segui la partita in diretta ...

Masters 1000 di Shanghai: i risultati in diretta

12:51

Sinner-Baez 1-2: l'argentino chiude con un ace

Torna avanti Baez che tiene ancora al servizio, stavolta in un game chiuso ai vantaggi e più combattuto rispetto ai precedenti: l'argentino chiude con un ace e si porta avanti 2-1 su Sinner nel primo set.

12:47

Sinner-Baez 1-1: primo game per l'azzurro

Dopo aver perso il primo punto Sinner si scioglie e inizia a macinare il suo tennis: primo game per l'azzurro e 1-1 nel primo set contro Baez.

12:42

Sinner-Baez 0-1: l'argentino tiene il servizio

Parte bene Baez nella sfida contro Sinner: l'argentino tiene il servizio, complice qualche errore dell'azzurro che deve ancora entrare in partita.

12:39

Sinner-Baez: iniziata la partita

Iniziata sul centrale di Shanghai la sfida tra Jannik Sinner e l'argentino Sebastian Baez, che va al servizio per primo.

12:36

Sinner e Baez in campo per il riscaldamento

Jannik Sinner e Sebastian Baez si stanno scaldando sul campo centrale della 'Qizhong Forest Sports City Arena', dove tra poco si sfideranno nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai.

12:30

Sinner-Baez: nessun precedente tra i due

Quella del terzo turno del Masters 1000 di Shanghai sarà il primo confronto nel circuito tra Jannik Sinner e Sebastian Baez. Non ci sono infatti precedenti tra il 22enne azzurro numero 4 del mondo e il 29enne argentino (n.29 Atp).

12:21

Zverev e Medvedev out: tabellone 'in discesa' per Sinner

In attesa della sfida nel terzo turno contro Baez, il tabellone si mette 'in discesa' per Sinner grazie all'eliminazione del tedesco Zverev (n.10 Atp e out al secondo turno contro Safiullin) che avrebbe potuto sfidare in un eventuale quarto di finale, alla quale è seguita quella del russo Medvedv (n.3 Atp eliminato da Korda al terzo turno) che avrebbe potuto invece incrociare la strada dell'azzurro in un eventuale quarto di finale.

12:13

Sinner già qualificato per le Atp Finals di Torino

Grazie al trionfo nell'Atp 500 di Pechino e al successo nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Giron, Jannik Sinner ha già conquistato l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals in programma a novembre a Torino, dove si sfideranno i primi 8 tennisti della Race stagionale.

12:00

Panatta frena Sinner: "Calma con l'entusiasmo..."

L'ex tennista Adriano Panatta commenta il grande momento di forma di Jannik Sinner e si lancia in una previsione. Poi stempera l'euforia... (LEGGI TUTTO)

Qizhong Forest Sports City Arena - Shanghai (Cina)