Panatta frena Sinner: "Calma con l'entusiasmo..."

Dopo il trionfo a Pechino Sinner non stecca l'esordio nell'Atp di Shanghai e vince il match con Giron in due set, soffrendo durante il primo e vincendo solamente al tie-break. Proprio su Jannik si è espresso Adriano Panatta : "Sono sicuro che vincerà un torneo del Grande Slam , forse due. Cosa dire ancora? Si può fare santo o dichiarare festa nazionale quando vince uno Slam. È una persona straordinaria. Si dedica anima e corpo al tennis, arriverà primo probabilmente però troppe aspettative ", ha commentato.

Panatta: "Sinner? Gli scivola tutto addosso"

Panatta ha anche aggiunto e concluso: "Ai miei tempi non c’erano i social, c’era un canale televisivo. Stiamo parlando della preistoria. Avevamo una stampa diversa da quella di oggi, molto più critica. Sinner deve fare i conti anche con questa cosa, ma per quello che ho visto per lui non è un problema, gli scivola addosso".