Diretta Sinner, Arnaldi e Sonego: segui gli Atp di Shanghai LIVE

SHANGHAI (CINA) - Prende il via la quarta giornata del Masters 1000 di Shanghai , Atp che vede oggi (sabato 7 ottobre) tre azzurri in campo per il secondo turno: apre la mattinata Arnaldi contro Struff, poi Sonego contro Tiafoe, infine Sinner contro Giron: segui tutti i match in diretta .

7:59

Comincia la partita di Arnaldi

Inizia ora la sfida tra Arnaldi e Struff dopo un'ora e mezza di ritardo. Servizio all'azzurro.

7:50

Nessun precedente tra Arnaldi e Struff

Non ci sono precedenti Tra Struff e Arnaldi nel circuito maggiore. I due però si sono affrontati meno di un anno fa al Challenger di Bergamo su cemento indoor: vinse il tedesco in tre set (4-6, 6-1, 6-4) in un'ora e 40 minuti di gioco.

7:37

Tra poco via al match di Arnaldi

A breve sono attesi in campo Struff e Arnaldi per la sfida che mette in palio i sedicesimi di finale del torneo. È arrivato sul Campo 4 il giudice di sedia François Lutz, tra poco comincerà il match.

7:25

Quando giocano Sinner e Sonego

Da programma gli incontri di Sonego e Sinner sono previsti rispettivamente dalle 8:50 e dalle 10:20, orari suscettibili però di modifiche.

7:15

Slitta per pioggia il match di Arnaldi

A causa della pioggia sta slittando l'orario d'inizio del match di Matteo Arnaldi, previsto inizialmente alle 6.30. Il tennista sanremese se la vedrà col tedesco Jan-Lennard Struff.

Shanghai (Cina)