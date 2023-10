Panatta, la frase ironica su Sinner: "Se vince uno Slam lo facciamo santo?"

Sinner è sulla cresta dell'onda. Il trionfo nell'Atp 500 di Pechino, il 4° posto nel ranking mondiale e la qualificazione alle Finals di Torino, il momento è d'oro per Jannik, che intanto a Shanghai si è aggiudicato il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà Shelton. Sul grande periodo di forma dell'altoatesino si è espresso anche la leggenda del tennis Adriano Panatta: "Il fatto che lui abbia eguagliato il mio record non mi dispiace, mica ci sto sempre a pensare. Anzi, non vedo l’ora che lui vinca di seguito Roma, Parigi e Coppa Davis così non mi chiamerete più", ha detto a La Domenica Sportiva. "Lui è un bravissimo ragazzo e tennista, sono sicuro che vincerà molto", ha aggiunto.