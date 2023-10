Diretta Sinner-Shelton, ottavi Atp Shanghai: dove vederla in tv

SHANGHAI (CINA) - Dopo le eliminazioni di Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi al terzo turno è Jannik Sinner l'unico azzurro in corsa negli ottavi di finale dell' Atp di Shanghai, Masters 1000 che si svolge sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena . L'avversario del 22enne altoatesino, reduce dal trionfo nell'Atp 500 di Pechino e numero 4 del mondo, sarà il 21enne statunitense Ben Shelton (n.20 Atp). La sfida, valida per gli ottavi di finale, è in programma oggi (martedì 10 ottobre) non prima delle ore 12:30 italiane .

Sinner-Shelton: dove seguirla in streaming

Sul nostro sito sarà disponibile la diretta testuale della sfida tra Sinner e Shelton, con aggiornamenti in tempo reale sulla partita, curiosità e dichiarazioni.

Sinner-Shelton: come vederla in tv

Sarà possibile seguire la sfida di Shanghai tra Sinner e Shelton in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (203), mentre su SuperTennis verrà trasmessa in differita tv in chiaro dalle ore 21 italiane.

Sinner-Shelton: dove vederla in streaming

Il match tra Sinner e Shelton sarà inoltre visibile in diretta streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv mentre su supertennis.tv sarà trasmesso in differita streaming della ore 21 italiane.

Atp Shanghai: i risultati in diretta

Sinner-Shelton: i precedenti

Nessun precedente nel circuito Atp tra Sinner e Shelton, che non si sono nemmeno mai allenati insieme. L'azzurro è arrivato agli ottavi superando lo statunitense Giron nel secondo turno e poi l'argentino Baez nei sedicesimi, entrambi in tre set. Shelton arriva invece alla sfida dopo i successi ottenuti sullo spagnolo Munar (in due set) e sul russo Safiullini (in tre set).