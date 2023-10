Sinner live, segui la sfida contro Shelton all'Atp di Shanghai

SHANGHAI (CINA) - Il numero quattro del ranking mondiale Atp Jannik Sinner scende in campo oggi (10 ottobre, ore 12:30) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il 21enne statunitense Ben Shelton (n.20 Atp e mancino). Segui la partita in diretta ...

Atp Shanghai: i risultati in diretta

12:46

Sinner-Shelton 1-0: subito un break per Jannik!

Parte alla grande Jannik Sinner, che conquista il primo game dell'ottavo di finale contro Shelton strappando subito il servizio all'americano.

12:42

Sinner-Shelton: iniziata la partita

Iniziata la sfida tra Sinner e Shelton, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il primo a servire è lo statunitense.

12:40

Ruud eliminato: era nella parte di tabellone di Sinner

Casper Ruud è stato eliminato negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai, sconfitto dal 24enne ungherese Fabian Marozsan (n.91 Atp). Il norvegese, anche lui 24enne e n.9 del mondo, era nella parte bassa del tabellone in cui c'è anche Sinner (i due avrebbero potuto sfidarsi in un'eventuale semifinale) dove erano già caduti altri big come Rune, Zverev e Medvedev.

12:32

Sinner-Shelton sfida inedita: nessun precedente

Nessun precedente nel circuito Atp tra il 22enne Jannik Sinner (n.4 del mondo) e lo statunitense Ben Shelton (n.20 Atp), tennista mancino che ha compiuto 21 anni proprio ieri (9 ottobre).

12:20

Sinner e Shelton in campo per il riscaldamento

Jannik Sinner e Ben Shelton sono in campo per il riscaldamento prima di sfidarsi nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.

12:07

Sinner-Shelton: chi vince trova Korda

Il vinvitore della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton troverà Sebastian Korda (n.26 Atp) nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver superato il numero 3 del mondo Medvedev, negli ottavi il 23enne statunitense ha eliminato in due set (7-5, 7-6) l'argentino Francisco Cerundolo (n.21 Atp).

11:55

Panatta, la frase ironica su Sinner: "Se vince uno Slam..."

Frase ironica di Adriano Panatta su Jannik Sinner: la leggenda del tennis azzurro commenta il momento magico dell'altoatesino con un pizzico di ironia... (APPROFONDISCI)

11:38

Sinner, altro ostacolo statunitense

Dopo aver eliminato l'americano Marcos Giron nel secondo turno (e poi l'argentino Baez nel terzo), Jannik Sinner ritrova sulla propria strada un altro tennista statunitense. Oggi l'altoatesino sfiderà Ben Shelton che nei primi due turni del torneo di Shangai ha eliminato lo spagnolo Munar e successivamente il russo Roman Safiullin.

Shanghai, Cina