Sinner, l’ex campione americano lo incorona: “Vi dico la sua qualità migliore…”

Connors elogia Sinner

“Se mai avessi perso il servizio, scoraggiato sarebbe stata l’ultima parola che avrei utilizzato - ha detto Connors - Devi subito mettere pressione al tuo avversario e Sinner sembra avere questa qualità. È una cosa che sembri disturbarlo. Medvedev ha giocato un ottimo tennis quest’anno, soprattutto sul cemento. Quindi batterlo vincendo due tie break è qualcosa di molto forte. Sono cose che a me piacciono. Sinner ha raggiunto il suo best ranking alla quarta posizione, ma penso che abbia il potenziale per salire ancora di più”.