Chi è Ben Shelton, l’enfant prodige che ha eliminato Sinner a Shanghai

Figlio di Bryan Shelton (ex n.55 ATP), Ben è entrato nel circuito maggiore in maniera impressionante a inizio 2023, iniziando l’anno con i quarti di finale agli Australian Open. E pensare che, sino a quel momento, l’enfant prodige di Atlanta non era mai uscito dagli Stati Uniti. L’impatto nel circus ATP è stato sorprendente ma, durante la stagione, ha anche vissuto momenti di appannamento e di scarsa continuità. «Se impara a giocare a tennis diventa fortissimo», aveva sentenziato mesi fa Massimiliano Pinducciu, tecnico di grande esperienza e oggi preparatore fisico di Giulio Zeppieri.

Ben Shelton, le caratteristiche

Shelton è (era?) così: mancino, tennis champagne di potenza rara e pregevoli tocchi, ma anche tattica inesistente e scelte sbagliate. Oggi, in campo, Ben sa cosa fare e quando metterlo in pratica, riuscendo a mantenere mediamente alta la concentrazione nel singolo match. Lo step successivo dovrà permettergli di tenere questo livello per più settimane consecutive, ma il tennis di vertice (almeno Top10) è pronto ad accoglierlo.