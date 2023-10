Djokovic risponde duro a Nadal: “Io frustrato? Dicesse quello che vuole…”

La dura stoccata di Djokovic a Nadal , che nel frattempo ha deciso di tornare in campo agli Australian Open . Il campione serbo ha risposto stizzito alle parole dello spagnolo, che in un'intervista a Movistar dichiarava: "Si può vivere frustrati con 22 Slam, per esempio Novak lo vive più intensamente. Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci. Forse è per questo che ce l'ha fatta". Parole che non sono piaciute a Nole.

La risposta seccata di Djokovic a Nadal

Djokovic ha risposto così alle dichiarazioni di Nadal: "Ho visto che le sue dichiarazioni sono diventate virali, che tante persone ne hanno parlato. Ognuno ha diritto alla propria opinione e a come interpreta le cose in un determinato contesto. Questo è tutto quello che posso dire. Rafa è un grandissimo giocatore, uno che io rispetto e apprezzo per quello che è: un grande campione, il mio più grande rivale e un tennista che ha contribuito a plasmare il mio gioco e i risultati che ho ottenuto durante la mia carriera".

Djokovic: "Al di sopra delle opinioni negative"

"Non ho intenzione di parlare in senso negativo né di lui né di Roger Federer: il mio rispetto per entrambi è al di sopra di qualsiasi opinione negativa che potrei avere. In questo caso è l'opinione di Nadal. Naturalmente non sono d'accordo, perché ho la mia visione che non condividerò con il mondo. Non voglio approfondire ed entrare ulteriormente nel merito dell'argomento, non ce n'è bisogno", ha concluso Djokovic a 'Sportal'.