Berrettini, slitta il rientro: si è cancellato dall'Atp Stoccolma

ROMA - Slitta ancora il ritorno in campo di Matteo Berrettini : il fuoriclasse romano si è infatti cancellato dall' Atp 250 di Stoccolma , in programma la prossima settimana nella capitale svedese.

Berrettini a rischio anche per la Coppa Davis

L'azzurro, che non gioca dal secondo turno degli Us Open, quando si è infortunato alla caviglia dopo una caduta contro il francese Rinderknech, è scivolato al numero 64 del ranking Atp. Il 27enne romano è in forte dubbio anche per le finali di Coppa Davis a Malaga in programma a novembre.

Berrettini, la data del possibile rientro

L'azzurro si è comunque iscritto nell'entry-list del torneo Atp 500 di Vienna, in programma dal prossimo 23 ottobre sui campi veloci indoor della capitale austriaca: potrebbe essere quella l'occasione di rivederlo finalmente in campo.