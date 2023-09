Berrettini e il video sui social che svela la verità sull'infortunio

ROMA - Dopo aver tifato per i suoi compagni di squadra nelle sfide di Coppa Davis a Bologna che hanno visto l'Italia staccare il pass per le Finals di novembre a Malaga, Matteo Berrettini continua a lavorare duro per tornare in campo e mettersi alle spalle l'infortunio che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane .

Berrettini prosegue la riabilitazione: il video social

Ed è stato lo stesso tennista romano, fermo dal ritiro agli Us Open, a mostrare sui social il suo allenamento e a chiarire le sue condizioni: "La riabilitazione sta andando bene e la caviglia acquisisce forza ogni giorno. Non vedo l’ora di tornare presto in campo", ha scritto su Instagram a corredo di un video in cui 'documenta' i suoi sforzi, con l'obiettivo di riprendere presto la racchetta anche per arrivare in forma a Malaga, dove l'Italia di Davis inizierà sfidando l'Olanda nei quarti di finale.