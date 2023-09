L'emozionante abbraccio tra Sonego e Berrettini dopo la vittoria in Coppa Davis

BOLOGNA - Gran bel momento alla Unipol Arena di Bologna, al termine del match di Coppa Davis vinto da Lorenzo Sonego su Jarry in tre set (3-6, 7-5, 6-4) . Subito dopo il successo, infatti, il 28enne torinese ha ricevuto infatti l'abbraccio di Matteo Berrettini (assente per infortunio), suo grande amico e presente sugli spalti per assistere alla sfida. Non è certo il primo gesto che certifica il profondo legame tra i due tennisti.

Il precedente di Wimbledon

Impossibile non menzionare quanto accaduto lo scorso luglio a Wimbledon, al termine del match che li ha visti contrapposti che è stato vinto in quell'occasione da Berrettini. Al termine di quell'incontro, nonostante la delusione per il ko, Sonego si mostrò comunque felice per la vittoria dell'amico: "Giocare su tre giorni ha aiutato Matteo, si è vista chiaramente la resa sempre migliore dal primo al terzo giorno. Gli serviva stare in campo, di sicuro ha giocato sempre meglio. Ovviamente sono contento che vada avanti lui, gli serviva questo risultato, vincere una partita, tornare in campo senza infortuni. L'ho visto bene, spero vada avanti".