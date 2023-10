Coppa Davis, Fiorello 'sogna' la convocazione: "Volandri indeciso tra me e Sinner"

ROMA - Cresce l'attesa per le finali di Coppa Davis che vedrà protagonista l'Italia di Filippo Volandri. Gli azzurri, dal prossimo 21 novembre, sono pronti a dare battaglia in Spagna. E lo stesso Volandri potrebbe contare su una risorsa in più: "A me piace mettere in difficoltà il mister ma non considerava. Le mie prove sono state abbastanza convincenti", così Rosario Fiorello, intervistato da Sky Sport a margine dell'evento 'Tennis and Friends' che si sta disputando al Foro Italico, a Roma, scherza sulle possibilità di vederlo a Malaga con la squadra azzurra.