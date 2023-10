Sonego show, batte Lajovic in rimonta a Stoccolma: rivivi la diretta

Lorenzo Sonego batte Dusan Lajovic e accede al secondo turno del torneo ATP 250 “Bnp Paribas Nordic Open”, che si disputa a Stoccolma. L'unico italiano presente in questo torneo vince in rimonta due set a uno 4-6, 6-3, 6-4. Dopo una falsa partenza cresce costantemente e alla fine ha la meglio sul serbo numero 51 al mondo. Al secondo turno Sonego sfiderà il vincente tra Kotov ed Eubanks.

15:27

Sonego trionfa in tre set

E non sbaglia Sonego, dopo essersi preso il break, con un servizio micidiale vince il match in tre set 4-6, 6-3, 6-4. Ottava vittoria in rimonta per Sonego in questa stagione

15:24

Break Sonego: 5-4

Finalmente, dopo due palle break annullate ai vantaggi, Sonego si prende il break che può essere decisivo. Ora serve per il set e match.

15:17

Ancora parità: 4-4

Sonego e Lajovic si stanno dando battaglia, con qualche colpo davvero spettacolare.

15:11

Si va avanti colpo su colpo: 3-3

Dopo essersi presi un set per uno, ora entrambi giocano bene e non concedono break. Vediamo quando si romperà l'equilibrio.

15:05

Ancora equilibrio: 2-2

Nessuno dei due vuole mollare, nessuno finora nel terzo set decisivo ha concesso un break.

14:55

Sonego risponde: 1-1

Rimane concentrato Sonego, che tiene il servizio. Match in perfetto equilibrio per ora.

14:51

Lajovic parte bene: 1-0

Non sbaglia il serbo in avvio di terzo set: tiene il servizio e passa in vantaggio.

14:47

Sonego vince il secondo set 1-1

Ottimo secondo set giocato da Sonego, che ha rischiato di dare subito il break a Lajovic, ma poi se l'è preso lui e l'ha sfruttato. Alla fine ha vinto 6-3, si va al terzo set

14:41

Lajovic tiene il servizio: 5-3

Il serbo resiste, ma ora tocca a Sonego servire per il set.

14:39

Sale in cattedra Sonego: 5-2!

Bravo Lorenzo, in questo secondo set sta sbagliando molto meno. Ora è vicino alla vittoria del secondo set

14:33

Lajovic-Sonego, botta e risposta: 4-2

Momento di perfetto equilibrio del match. Sonego è avanti 4-2.

14:27

Lajovic prende il suo primo game: 3-1

Il serbo torna in partita e tiene il servizio, ora tocca a Sonego.

14:23

Sonego tiene il servizio: 3-0

Ottimo avvio di secondo set per il torinese, che consolida il break guadagnato e si porta avanti di 3 game. Ora è Lajovic ad essere in difficoltà.

14:19

Break Sonego: 2-0

Primo break per Lorenzo che si porta avanti di due game nel secondo set.

14:14

Sonego subito avanti: 1-0

Sonego inizia il secondo set tenendo il servizio, ma che fatica!

14:03

Lajovic vince il primo set 6-4

Il serbo si aggiudica il primo set dopo cinque set point. Sonego paga la falsa partenza

13:58

Sonego resiste 5-4

Lorenzo fatica molto, ma riesce ad annullare due set point a Lajovic e tiene il servizio.

13:50

Lajovic avanti 5-3

Continua a sfruttare il break conquistato all'inizio il serbo, la gara però è più in equilibrio adesso.

13:45

Sonego risponde ancora con due ace: 4-3

Lorenzo tiene il servizio, gioca meglio adesso, e si porta sul 4-3

13:40

Lajovic avanti sul 4-2

Il serbo tiene il servizio, Sonego però combatte ed è anche autore di un gran passante

13:36

Sonego bene al servizio: 3-2

Sta crescendo nel servizio Lorenzo, e si vede: tre ace in questo game.

13:33

Lajovic si porta sul 3-1

Turno di battuta perfetto per il numero 51 al mondo. Niente da fare per Sonego.

13:30

Primo game per Sonego: 2-1

Si sblocca il tennista italiano, che continua a far fatica ma riesce a tenere il servizio e portare a casa il primo game del match.

13:25

Lajovic si porta sul 2-0

Troppi errori per Sonego in avvio di match. L'italiano fatica ad entrare in partita.

13:21

Lajovic avanti 1-0

Subito break per il serbo dopo un primo game lunghissimo durato più di 10 minuti.

13:09

Si parte

Al servizio va subito Lorenzo Sonego

12:56

Come sta Sonego

Sonego ha eliminato il numero 13 Tiafoe a Shangai, grazie a un'ottima prestazione, ma poi è stato eliminato da Jarry. Un ko che è costato al tennista azzurro l’uscita dalla top 50.

12:54

Inizio previsto alle ore 13:10

Sonego-Lajovic, l'inizio del match è posticipato di 10 minuti. Per entrambi è la prima volta a Stoccolma.

12:48

Forfait Berrettini a Stoccolma

In questo torneo ci sarebbe dovuto essere il ritorno in campo di Berrettini, ma l'italiano ha dato forfait alla vigilia del torneo. Matteo si è preso ancora un po' di tempo per recuperare dall'infortunio.

12:37

12:30

Sonego-Lajovic, i precedenti

Sonego e Lajovic si sono già sfidati tre volte: Il torinese è in vantaggio per 2-1: ha battuto il serbo a Rio de Janeiro sulla terra rossa e a Vienna, sull’indoor, nel 2020. Lajovic invece ha vinto nel 2019 a Montecarlo.

