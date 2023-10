Sinner ha le idee chiare: “Non gioco per la storia dell’Italia”

Al primo turno dell' Atp 500 di Vienna Sinner ritroverà quel Ben Shelton che l'ha eliminato a Shanghai. Sarà rivincita: "Lui è uno dei migliori giocatori della Next Gen e sono felice di poter giocarci contro. Spero di migliorare contro di lui", ha spiegato Jannik, che in mente ha scolpite le motivazioni per fare bene.

Sinner: "Io gioco per me e per i fan, non per l'Italia"

"Io non gioco per la storia dell’Italia, io gioco per me e per i fan. Sono loro che ti fanno la forza. Sono felice di condividere questo obiettivo con la mia famiglia e con chi mi sta intorno, è una sensazione importante. Significa tanto per me il numero quattro del mondo ed è un grande risultato. Guardo al futuro", così ha dichiarato Sinner in vista dell'esordio a Vienna.