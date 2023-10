Sinner guida l'Italia alle Finals di Davis, Berrettini non convocato

ROMA - L'Italia del tennis affida i suoi sogni di gloria a Jannik Sinner, numero 4 del ranking Atp inserito nella lista di giocatori che rappresenteranno i colori azzurri nelle Finals di Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre. Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono gli altri convocati dal capitano Filippo Volandri, mentre restano fuori Matteo Berrettini (non al meglio) e Fabio Fognini . "Questa è la squadra che al momento dà maggiori certezze - ha spiegato dopo le convocazioni capitan Volandri -. Berrettini sta lavorando duramente per recuperare al 100%: per lui, come per tutti gli altri, vale appunto il criterio generale di selezione, basato sulle garanzie fisiche e tecniche che si possono fornire. Monitoreremo i progressi nelle prossime settimane".

Coppa Davis, Volandri crede nell'Italia

Giovedì 23 novembre (alle ore 10) gli azzurri sfideranno l'Olanda nei quarti di finale e in caso di passaggio del turno sfiderebbero in semifinale la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna, vincitrice del Gruppo B. "A Malaga torneremo con l'obiettivo di vincere, è innegabile - ha sottolineato Volandri -. Abbiamo dimostrato di avere cuore, carattere e tanta, tantissima qualità. La strada verso il titolo sarà lunga e impervia, ne siamo consapevoli. A questi livelli, non sono ammessi errori: bisogna conservare sempre la massima compattezza e concentrazione in ogni momento. E questo dovremo farlo, ovviamente, a partire dal primo confronto che ci vede opposti all'Olanda. È una nazionale davvero temibile che ha chiuso la fase a gironi in testa al suo gruppo, battendo un avversario di altissimo livello come gli Stati Uniti. Hanno degli ottimi singolaristi e un doppio di assoluto livello. Stiamo lavorando per farci trovare pronti e lo saremo. Posso contare su un gruppo composto da ragazzi straordinari, sotto ogni punto di vista, pronti a dare il massimo per rappresentare questi colori. Non c'è niente di più gratificante - ha concluso il capitano dell'Italia - che indossare e lottare per la maglia azzurra".