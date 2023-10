Sinner-Shelton, Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner contro Ben Shelton nel primo turno dell'Atp 500 di Vienna . L’italiano, numero 2 del tabellone, è di casa in Austria, mentre l’americano deve smaltire il jet leg dopo il colpo in Giappone. Chi vince sfiderà uno McDonald e Cerundolo.

Sinner-Shelton i precedenti

Esiste un solo precedente tra Sinner e Shelton. Risale a 15 giorni fa. A Shanghai, agli ottavi di finale, si impose l’americano con il punteggio di 2-6 6-3 7-6.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

Il match tra Sinner e Shelton si giocherà non prima delle ore 17.30 e sarà visibile in diretta tv su Supertennis, su Sky Sport Uno (fino alle 18) e su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv.