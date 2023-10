Il bellissimo gesto tra Sinner e Sonego alla fine della sfida di Vienna

Un bel segnale in vista delle fasi finali della Coppa Davis, un rispetto che sfocia in amicizia: quello tra Sinner e Sonego a Vienna è stato un ottavo di finale tutto italiano all'insegna del rispetto. Nessun segno di rivalità se non quella doverosa durante una sfida di tennis. La partita l'ha dominata e vinta con merito Jannik che ha travolto il collega in azzurro in due set (6-4, 6-2) ma alla fine nessun segno di rancore da parte di Sonego che è corso ad abbracciare l'avversario a rete scambiando con lui un paio di battute con tanto di sorrisi. Finta qui? Nemmeno per sogno perché subito dopo Sinner ha dato un cinque a Lorenzo che si apprestava a lasciare il campo. Jannik si è anche messo ad applaudirlo per omaggiare un compagno che è prima di tutto un amico.