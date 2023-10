Sonego ko, Sinner vince il derby azzurro all'Atp di Vienna: rivivi la diretta

VIENNA (AUSTRIA) - Sinner si qualifica per la terza volta in carriera ai quarti di finale dell' Erste Bank Open , torneo ATP 500 che si disputa sul veloce indoor della “Wiener Stadthalle” di Vienna . Al secondo turno il tennista altoatesino ha battuto in un derby tutto italiano Lorenzo Sonego imponendosi in due set per 6-2, 6-4 . Rivivi la sfida in diretta...

21:35

Sinner può eguagliare Barazzutti

Per Sinner si tratta della vittoria numero 53 in stagione, ad una soltanto dal record di 54 raggiunto da Corrado Barazzutti nel 1978. Obiettivo che potrebbe superare già ai quarti.

21:15

“Ti schianta, ti distrugge”, il duro commento su Sinner

La frase pizzicata a bordocampo dopo il primo set vinto da Jannik per 6-2. LEGGI TUTTO

21:00

Sinner-Sonego, il bellissimo gesto alla fine della gara

Quella tra Sinner e Sonego è stata una sfida corretta tra due ragazzi che sono prima di tutto amici come hanno dimostrato anche alla fine della gara che ha regalato i quarti al tennista altoatesino. I due si sono prima abbracciati e poi... (LEGGI TUTTO)

20:50

Sinner, l'avversario ai quarti

Il tennista azzurro ai quarti di finale, in programma venerdì 27 ottobre, affronterà il vincente della sfida tra Monfils e Tiafoe.

20:45

Sinner, il derby è ancora suo!

Sinner vince la gara numero 53 della sua stagione e si aggiudica anche il quarto derby su quattro contro Sonego.

20:29

Sinner vince la gara!

L'azzurro si qualifica per i quarti di finale di Vienna battendo Sonego anche nel secondo set per 6-4 dopo aver conquistato il primo per 6-2.

20:24

Sinner-Sonego: 5-4

Sonego tiene il servizio e si riporta a -1 da Sinner che però ora servirà per il match.

20:20

Sinner-Sonego: 5-3

Chiude il game sinner con il terzo serve&volley del game. Ora Sonego al servizio per rimanere nel match.

20:15

Sinner si porta in avanti!

Sonego perde il servizio, Sinner si aggiudica il game e per la prima volta si porta avanti in questo secondo set.

20:10

Sinner-Sonego: 3-3

Sinner spinge e va a rete a prendersi il punto, l'altoatesino annulla il vantaggio di Sonego.

20:03

Sinner-Sonego: 2-3

Lorenzo Sonego tiene il turno di battuta in modo autorevole rendendosi protagonista di un game perfetto, il migliore della sua partita.

20:01

Sinner-Sonego: 2-2

Non un game brillantissimo quello di Sinner in cui ha commesso diversi errori, l'altoatesino ne viene fuori da campione con due servizi vincenti.

19:54

Sonego in vantaggio!

Ancora da un 15-30 Sonego riesce a portare a casa il game e mantenere il vantaggio su Sinner.

19:50

Sinner-Sonego: 1-1

Il tennista altoatesino tiene il servizio a zero e conquista il suo primo punto nel secodno set in un game velocissimo.

19:48

Sinner-Sonego: 0-1

Inizia benissimo il secondo set Sonego con Sinner che sbaglia una volée e il piemontese che chiude il game con due ace.

19:39

Sinner vince il primo set!

Dopo 43 minuti di gioco Jannik Sinner si aggiudica il primo set imponendosi su Lorenzo Sonego per 6-2.

19:32

Doppio break per Sinner!

Game in cui Sonego era in vantaggio 40-15 ma che ai vantaggi premia Sinner che ora sul 5-2 servirà per il match dopo il cambio di campo.

19:24

Sinner-Sonego: 4-2

Altra risposta immediata di Sinner che si porta di nuovo avanti nel primo set.

19:18

Sinner-Sonego: 3-2

Game più lungo della gara e combattutissimo, alla fine la spunta Lorenzo Sonego che annulla due occasioni di doppio break a Sinner e rimane attaccato all'altoatesino.

19:09

Sinner consolida il break!

Ancora un ottimo game di Sinner che conferma il break di vantaggio e si porta sul 3-1.

19:08

Sonego, che giocata di testa!

Siparietto simpatico che ha visto protagonista Lorenzo Sonego che ha ribattuto a una palla uscita fuori con un gran colpo di testa.

19:04

Break per Sinner!

Subito break dopo poco meno di dieci minuti di gioco per Sinner che si porta in vantaggio per 2-1 nel primo set.

19:01

Sinner-Sonego: 1-1

Immediata la risposta di Sinner: anche l'altoatesino tiene il servizio a zero e si aggiudica il primo punto della sua gara.

18:58

Sinner-Sonego: 0-1

Sonego tiene a zero il turno di battuta e inizia in modo perfetto la gara vincendo il primo game.

18:55

Sinner-Sonego, via alla gara!

Inizia il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego con il piemontese al servizio.

18:48

Sinner-Sonego, pochi minuti all'inizio del match!

Tutto pronto sul campo centrale per l'inizio della sfida tra Sinner e Sonego.

18:35

Tsitsipas-Machac: vince il greco!

Gara combattuta tra Tsitsipas e Machac, alla fine ad avere la meglio è il greco che si è imposto per 6-3, 4-6, 7-5. A breve via al derby azzurro!

18:20

Sinner-Sonego, l'orario del match

Bisognerà attendere ancora per vedere in campo i due azzurri che inizieranno la sfida al termine del match tra Tsitsipas e Machac che stanno disputando il terzo e decisivo set.

18:15

Arnaldi ko contro Rublev

Niente da fare invece per Matteo Arnaldi sconfitto da Andrey Rublev che si è imposto in due set per 7-5, 6-3. Il russo con la vittoria sull'azzurro ha staccato il pass per le Atp Finals di Torino.

18:00

Sinner-Sonego, dove vedere il match in tv

La sfida tra il tennista altoatesino e il piemontese sarà visibile su Sky Sport Tennis e Supertennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX.

17:45

Sinner-Sonego, ancora un derby azzurro

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno a Vienna per la quarta volta in questa stagione. In tutte e tre le precedenti gare del 2023 il tennista altoatesino ha sempre battuto il connazionale: ai quarti a Montpellier, ad Halle e agli Us Open.

