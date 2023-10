“Ti schianta, ti distrugge”, il duro commento su Sinner dell’allenatore di Sonego

Una sfida che si preannunciava complicata e che tale si è confermata. Lorenzo Sonego si è ritrovato sulla sua strada a Vienna un Sinner in versione extralusso, protagonista di un primo set quasi perfetto. E quando Jannik gioca così, da numero 4 del mondo, è veramente difficile tenergli testa. Servizio da urlo, dritto spietato, varietà di gioco: tutto gli è andato per il verso giusto. A farne le spese è stato il collega azzurro che ha provato a resistere all'uragano Sinner in ogni modo.