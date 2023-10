Sinner-Tiafoe, Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

Sinner è in vantaggio con Tiafoe nei precedenti, 2-1 per l'azzurro. L'ultimo risale alla semifinale dell'Atp di Vienna nel 2021, quando l'americano conquistò il primo successo contro l'italiano dopo che Jannik si era imposto due volte nel 2019, ai quarti in Belgio e alle Next Gen Atp Finals.

Dove vedere in tv Sinner-Tiafoe

Sinner contro Tiafoe sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e SuperTennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su SupertenniX e Tennis TV.