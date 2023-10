Sinner-Rublev, Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner sfida Andrey Rublev nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna . Dopo aver battuto Frances Tiafoe , l'azzurro sfida il russo con una posta in palio molto alta. Non solo un posto in finale, ma anche la difesa della quarta posizione del ranking mondiale : in caso di sconfitta Sinner subirebbe il sorpasso dall'attuale numero 5.

Sinner-Rublev, i precedenti

Il bilancio dei precedenti è a favore di Sinner per 3-2. L'ultima sfida tra i due risale a pochi mesi fa, negli ottavi del Masters 1000 di Miami con vittoria dell'altoatesino. Esiste un precedente anche a Vienna, risalente al 2020 e con vittoria del russo visto il ritiro di Sinner dopo tre game.

Sinner-Rublev, l'orario

La sfida tra Sinner e Rublev andrà in scena dopo la prima semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev, in programma alle ore 14, e non inizierà prima delle 15:30.

Sinner-Rublev, dove vederla in diretta tv

La semifinale tra Sinner e Rublev sarà disponibile in diretta tv su Supertennis e su Sky Sport Tennis.

Sinner-Rublev, dove vederla in diretta streaming

La semifinale tra Sinner e Rublev sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX e Tennis Tv.