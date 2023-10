Sinner-Tiafoe 2-0, rivivi la diretta: Jannik è in semifinale all'Atp di Vienna

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo aver battuto Lorenzo Sonego nel derby Jannik Sinner (n.4 Atp) si è ripetuto contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.14 Atp) nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna (veloce indoor): vittoria in due set (6-3, 6-4) per l'azzurro, che vola in semifinale e sfiderà ora il russo Rublev (n.5 Atp e vittorioso su Zverev). Rivivi la diretta della giornata...

23:55

Atp Vienna, il programma delle semifinali: data e orario

Sono in programma domani (sabato 28 ottobre) sul centrale della 'Wiener Stadthalle' le due semifinali dell'Atp 500 di Vienna: si inizierà con la sfida tra Medvedev e il greco Tsitsipas (non prima delle ore 14), poi toccherà all'azzurro Sinner contro l'altro russo Rublev (non prima delle ore 15:30).

23:44

Sinner-Rublev in semifinale: i precedenti tra i due

Sarà il russo Rublev (n.5 Atp) l'avversario di Sinner (n.4 Atp) nelle semifinali dell'Atp 500 di Vienna. L'altoatesino è avanti 3-2 nei precedenti contro il tennista russo. Sinner ha battuto il rivale a Barcellona 2021 (6-2, 7-6), a Monte Carlo 2022 (5-7, 6-1, 6-3) e a Miami 2023 (6-2, 6-4). Le due sconfitte invece per ritiro: a Vienna 2020 dopo 3 game (2-1) e al Roland Garros 2022 (1-6, 6-4, 2-0).

23:36

Sinner troppo forte, il gesto di rabbia di Tiafoe

Sinner gioca una gara pressoché perfetta nei quarti di Vienna e travolge Tiafoe, che nel secondo set ha un gesto di frustrazione che fa calare il gelo sugli spalti... (TUTTI I DETTAGLI)

23:20

Sinner da record: eguagliato Barazzutti

È un Sinner da record quello del 2023: la vittoria contro Tiafoe nei quarti di Vienna è la 54ª stagionale per Jannik: prima di lui l'unico tennista italiano a riuscirci era stato Corrado Barazzutti nel 1978. Un mito azzurro che l'altoatesino proverà a superare già nella semifinale dell'Atp 500 austriaco contro Rublev.

23:09

Sinner-Tiafoe 6-4 (2-0): Jannik è in semifinale!

Ancora un servizio tenuto a zero da Sinner che chiude così la sfida contro lo statunitense Tiafoe (6-3, 6-4): l'azzurro vola così in semifinale dove affronterà il russo Rublev (vittorioso in tre set sul tedesco Zverev).

23:05

Sinner-Tiafoe 5-4 (1-0): l'americano annulla un match-point

Tiafoe annulla un match-point a Sinner e tiene il servizio, restando così in partita: l'altoatesino è avanti ora 5-4 nel secondo set e al cambio di campo servirà per il match.

23:01

Sinner-Tiafoe 5-3 (1-0): Jannik col brivido

Sinner difende il break di vantaggio e tiene il servizio, portandosi sul 5-3 dopo aver annullato una palla break: chiuso il game con un ace dopo un 'warning' per Tiafoe, che aveva lanciato la racchetta dopo un punto perso.

22:54

Sinner-Tiafoe 4-3 (1-0): break dell'azzurro!

Sinner strappa il servizi a Tiafoe nel settimo game del secondo set: sotto 15-40, l'americano salva la prima palla break ma non la seconda con l'azzurro che vola sul 4-3 dopo aver già vinto il primo parziale.

22:50

Sinner-Tiafoe 3-3 (1-0): Jannik c'è!

Ancora un ottimo turno di battuta per Jannik Sinner: l'azzurro conquista il sesto game tenendo il servizio a zero e riaggancia Tiafoe sul 3-3 nel secondo set.

22:46

Sinner-Tiafoe 2-3 (1-0): non c'è il break

Tiafoe porta a casa il servizio chiudendo con un punto in serve and volley: 3-2 il risultato per l'americano nel secondo set, che ha però ceduto il primo a Sinner.

22:43

Sinner-Tiafoe 2-2 (1-0): nuova parità

Sinner tiene il servizio senza affanni e riaggancia Tiafoe: 2-2 il risultato nel secondo set.

22:39

Sinner-Tiafoe 1-2 (1-0): torna avanti l'americano

Torna avanti Tiafoe, che con un po' di fatica tiene il servizio ai vantaggi e si porta sul 2-1 nel secondo set contro Sinner (cha ha vinto il primo).

22:32

Sinner-Tiafoe 1-1 (1-0): risposta dell'azzurro

Sinner continua a servire alla grande: tiene il servizio a zero e aggancia Tiafoe sull'1-1 nel secondo set.

22:29

Sinner-Tiafoe 0-1 (1-0): Jannik insegue nel secondo set

Parte bene Tiafoe nel secondo set: lo statunitense serve bene e si porta sull'1-0 contro Sinner, vittorioso nel primo parziale.

22:25

Sinner-Tiafoe 6-3: il primo set è di Jannik!

Sinner tiene il servizio a zero e si aggiudica il primo set contro Tiafoe nei quarti dell'Atp di Vienna. Jannik capitalizza al meglio il break del secondo game (nel settimo ha invece annullato due palle break).

22:22

Sinner-Tiafoe 5-3: lo statunitense non molla

Tiafoe non molla e tiene il servizio: grande punto sul 40-30 per restare in partita. Sinner è ora avanti 5-3 e andrà a servire per il set.

22:18

Sinner-Tiafoe 5-2: Jannik annulla due palle break!

Per la prima volta in questo primo set Jannik fatica a tenere il servizio ma lo porta a casa: con un ace e una prima vincente annulla due palle break e vince il game ai vantaggi, portandosi così sul 5-2 contro Tiafoe nel primo set.

22:12

Sinner-Tiafoe 4-2: l'americano risponde

Tiafoe lotta e tiene il servizio, chiudendo il sesto game con un ace e restando in partita in questo primo set: Sinner ora avanti 4-2 e pronto a servire.

22:08

Sinner-Tiafoe 4-1: l'azzurro non rallenta

Non abbassa il ritmo Jannik Sinner, che continua a servire bene e tiene il servizio senza troppe difficoltà, portandosì così sul 4-1 nel primo set contro Tiafoe.

22:05

Sinner-Tiafoe 3-1: primo game per lo statunitense

Primo game per Tiafoe, che con un po' di sofferenza tiene il servizio chiudendo con un ace sul 40-30: Sinner avanti ora 3-1 nel primo set.

22:00

Sinner-Tiafoe 3-0: Jannik in fuga

Sinner serve bene e allunga sul 3-0: Jannik è già in fuga nel quarto di finale contro Tiafoe a Vienna!

21:57

Sinner-Tiafoe 2-0: subito un break per l'azzurro

Subito un break per Sinner, che vola sul 2-0 nel primo set: decisivo sul 30-40 il doppio fallo di Tiafoe, che è già costretto a inseguire.

21:52

Sinner-Tiafoe 1-0: Jannik parte forte!

Parte forte Jannik Sinner nel quarto di finale a Vienna contro Frances Tiafoe: l'azzurro serve bene e difende senza affanni il proprio turno di battuta, portandosi subito avanti nel primo set (1-0).

21:49

Sinner-Tiafoe, via alla sfida: Jannik serve per primo

Iniziata la sfida tra Jannik Sinner e Francese Tiafoe, ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Vienna: il primo a servire è l'azzurro.

21:47

Sinner e Tiafoe in campo per il riscaldamento

Jannik Sinner e Frances Tiafoe si stanno scaldando sul veloce indoor della 'Wiener Stadthalle' prima di sfidarsi nell'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Vienna.

21:35

Rublev batte Zverev, ora in campo Sinner!

È il russo Rublev il terzo semifinalista dell'Atp di Vienna dopo il connazionale Medvedev e il greco Tsitsipas (che si sfideranno tra loro). Rublev ha battuto in tre set il tedesco verev (6-1, 6-7, 6-3) e nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra l'azzurro Sinner e lo statunitense Tiafoe, in campo tra poco.

21:23

Atp Vienna, tra poco tocca a Sinner

Tra poco tocca a Sinner all'Atp di Vienna, dove l'azzurro sfiderà lo statunitense Tiafoe nei quarti di finale subito dopo la fine del match tra Zverev e Rublev che sono al terzo set. Jannik e il suo avversario stanno aspettando di entrare in campo.

21:09

Atp Vienna: i vincitori delle ultime edizioni

Tre dei tennisti arrivati quest'anno ai quarti di finale hanno vinto le ultime edizioni dell'Atp 500 di Vienna: nel 2020 ha vinto Rublev (battendo Sonego in finale), l'anno dopo è toccato al tedesco Zverev (superando Tiafoe arrivato in finale eliminando Sinner) mentre l'anno scorso è stata la volta dell'altro russo Medvedev (finale vinta in tre set contro Shapovalov).

20:55

Zverev-Rublev: Sinner 'tifa' per il tedesco

Sinner 'spettatore interessato' del quarto di finale tra Zverev e Rublev a Vienna: l'azzurro (n.4 Atp) 'tifa' per il tedesco perché il russo (n.5 Atp) potrebbe superarlo nel ranking qualora dovesse vincere il torneo. Chi passa tra Zverev e Rublev affronterà in semifinale il vincente della sfida tra lo stesso altoatesino e Tiafoe.

20:42

Zverev-Rublev: si va al terzo set

Va al terzo set il quarto di finale tra Zverev e Rublev: dopo aver perso nettamente il primo parziale (1-6), il tedesco è rientrato in partita e si è aggiudicato il secondo al tie-break (7-6). Ci sarà dunque ancora da aspettare per la sfida tra Sinner e Tiafoe, che giocheranno dopo questo match (con i vincitori che si incroceranno in semifinale).

20:28

Atp Vienna, il cammino di Sinner e Tiafoe

Sinner è arrivato ai quarti di finale dell'Atp di Vienna sconfiggendo in due set lo statunitense Shelton al primo turno e poi Sonego, ancora in due set, nel derby azzurro agli ottavi. Tiafoe invece ha prima approfittato del ritiro per infortunio del britannico Evans (che era avanti 4-1 nel primo set) e poi ha superato in tre set il francese Monfils, frenato da problemi fisici nel corso del match.

20:15

20:00

19:48

Zverev-Rublev: primo set al russo

Nel quarto di finale tra il tedesco Zverev e Rublev è andato al russo il primo set (1-6): chi passa il turno troverà in semifinale il vincente della sfida tra Sinner e Tiafoe.

19:37

19:24

Sinner-Tiafoe: i precedenti

Vantaggio per Sinner nei precedenti con Tiafoe, battuto due volte nelle tre sfide giocate contro l'altoatesino. Nel 2019 due vittorie per Jannik: ai quarti ad Anversa (6-4, 3-6, 6-3) e nei gironi delle Next Gen ATP Finals (3-4, 4-2, 4-2, 4-2). L'unico ko per l'azzurro proprio a Vienna, dove andrà in scena la sfida di oggi e dove nel 2021 Tiafoe vinse in rimonta la semifinale (3-6, 7-5, 6-2).

19:11

Atp Vienna, Medvedev-Tsitsipas è la prima semifinale

Sarà tra il russo Medvedev e il greco Tsitsipas la prima semifinale all'Atp 500 di Vienna. Il russo (n.3 Atp) ha battuto in tre set (6-3, 3-6, 6-3) il connazionale Khachanov (n.16 Atp), mentre il greco (n.7 Atp) ha vinto dopo due set combattuti (7-6, 7-5) contro il croato Gojo (n.77 Atp).

19:00

