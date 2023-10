Quando Tiafoe col suo show fece infuriare Sinner nel 2021: ora la rivincita

Un conto aperto. Jannik Sinner affronterà Tiafoe ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, dopo aver battuto Sonego nel derby italiano agli ottavi. L’altoatesino ha la possibilità di vendicare quella semifinale persa nel 2021, proprio a Vienna. La rivincita sul campo chiuderebbe una ferita che brucia ancora, non tanto per la sconfitta, quanto per l’atteggiamento incredibile dello statunitense che aveva fatto infuriare l’aloatesino.

La rabbia di Sinner contro Tiafoe nel 2021 Sinner non aveva digerito il comportamento da showman dello statunitense che lo aveva provocato tutto il tempo. “Questa volta ha davvero esagerato - si era sfogato Jannik in conferenza stampa - fin dall’inizio. Al cambio campo commentava il mio servizio, io non ho mai risposto. Forse devo imparare a fronteggiare diversamente questi atteggiamenti, magari dovevo parlare.

"Non so, di sicuro mi ha tirato addosso tre volte, si è buttato in terra quando ho fatto punto, il “cinque” al pubblico… Francamente è troppo. Io non sono uno che ha reazioni eccessive, che spacca racchette. Le racchette sono il nostro strumento di lavoro, una volta che le rompi poi con cosa giochi? E poi non sarebbe rispettoso, perché ci sono persone che una racchetta non se la possono nemmeno permettere”.

Sinner-Tiafoe ora la rivincita La tattica di Tiafoe due anni fa ha funzionato: Sinner stava dominando 6-3, 4-1, ma quando lo statunitense ha iniziato il suo personale show, l’altoatesino si è innervosito e alla fine ha perso. Tiafoe poi era riuscito a portare dalla sua il pubblico con il suo show, facendosi anche un selfie. Sinner ha dovuto aspettare due anni per avere l’occasione di prendersi la rivincita, e ora è arrivata. I precedenti dicono che Jannik è in vantaggio per 2-1 nei confronti del numero 14 al mondo. Con una vittoria Sinner raggiungerebbe le 54 vittorie in stagione, eguagliando così il primato per un italiano nel circuito ATP nell'era Open di Corrado Barazzutti (1978).

