Sinner troppo forte, il gesto di rabbia di Tiafoe in campo ammutolisce il pubblico

Una vittoria netta, senza discussione quella di Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna contro lo statunitense Frances Tiafoe . Un successo in due set (6-4, 6-4) che esalta la classe e la freddezza dell’azzurro, sempre in controllo del match e capace di gestire con personalità e maturità i (pochi) momenti difficili della gara. Sempre puntuale al servizio, reattivo e spietato nei punti chiave, l’altoatesino ha sorpreso spesso l’avversario che è stato immortalato più volte con lo sguardo sconsolato di chi poteva far ben poco.

Il gesto di frustrazione di Tiafoe

Tiafoe ha provato a innervosire Sinner con un paio di trucchi del mestiere, tipo incitare il pubblico dopo un colpo ben effettuato nel primo set o con una serie di sguardi poco amichevoli nei confronti di Sinner. Ma dall’altra parte si è ritrovato un muro di gomma, un campione in grado di non farsi influenzare da nulla tanto da far esplodere Tiafoe ad un set dalla fine. Lo statunitense, dopo aver fallito una delle rare palle break avute, non ci ha visto più e si è sfogato scagliando con forza a terra la propria racchetta procurandosi l’inevitabile warning dell’arbitro.