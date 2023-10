Rune non si trattiene: “Io bad boy? Quanta gente gelosa…”

Holger Rune si è rapidamente imposto come una delle future star del tennis. Il danese, 20 anni e attualmente numero 6 del mondo , si è anche contraddistinto per il suo particolare comportamento in campo, al punto di guadagnarsi la reputazione di bad boy . Le critiche e i commenti sui suoi atteggiamenti in campo, però, non sembrano interessare a Rune .

Rune sulla sua reputazione: "C'è molta gelosia"

Rune, in un'intervista rilasciata al quotidiano L’Equipe, ha risposto così alle critiche ricevute: "Mi piace davvero la mia reputazione. Mi piace il mio stato d’animo, sono un combattente, lo dicono tutti, è una bella reputazione. È divertente. Per me è ancora un problema accettare di perdere. Tutti dicono che bisogna saper accettare le sconfitte, ma io quando perdo una partita sono triste e arrabbiato, è normale. Non ho mai avuto problemi. C’è molta gelosia nella vita, questo è tutto quello che posso dire”. Poi sugli amici nel circuito e sulla sua mentalità: "Ho tanti amici nello spogliatoio. Conosco bene Carlos Alcaraz fin da quando eravamo più piccoli, Novak Djokovic è incredibilmente gentile, mi ha aiutato molto. Ci sono un sacco di ragazzi fantastici nel circuito. Quello che mi piace del tennis è avvicinarmi il più possibile alla perfezione. Quando hai la sensazione di colpire la palla giusta con le sensazioni giuste, vuoi continuare su questa strada e farlo il più spesso possibile. Una sensazione che sentiamo cinque, dieci volte l’anno e basta. Il resto del tempo lo passiamo sudando, lavorando duro, colpendo all’infinito. Il tennis è una vita da sogno per me".