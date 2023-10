Sinner-Medvedev, finale Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

VIENNA (AUSTRIA) - Sarà di nuovo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, tre settimane dopo la finale all’ATP 500 di Pechino che ha visto l’azzurro trionfare in due set (due tie-break) in poco più di due ore di gioco. Il nostro Sinner ci arriva dopo la vittoria in semifinale contro Rublev (7-5, 7-6) mentre il russo dopo i successo in due set contro il greco Tsitsipas.